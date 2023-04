Ritorno al Medioevo: Pisa diventa lo scenario di un maxi gioco di ruolo

Pisa, 26 aprile 2023 – Mancano pochi giorni alla seconda edizione del Mura Fantasy Festival, I frammenti del tempo: sabato 29 aprile figuranti in costume e cosplayer animeranno il camminamento in quota con un gioco di ruolo dal vivo, un percorso ad enigmi che catapulterà il visitatore nel bel mezzo del Medio Evo.

“Siamo nel 1257, Pisa è una potente Repubblica Marinara che contende a Venezia, Genova e Costantinopoli il dominio militare e commerciale sul Mediterraneo. Intrighi e tradimenti per conquistare il potere sono all’ordine del giorno”.

Dal Conte Ugolino della Gherardesca passando per l’Arcivescovo Ruggeri, Nino Visconti e arrivando a Dante Alighieri, pirati, assassini e guardie, sono i personaggi che si potranno incontrare lungo questo viaggio nella storia.

“Il percorso in quota rappresenta un punto di vista privilegiato per godere della città, dei suoi monumenti e conoscerne la sua cultura – dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – un monumento che grazie ai tanti eventi speciali organizzati si può vivere e scoprire sotto vari aspetti, permettendo anche, come in questo caso, di approfondire la storia di Pisa”.

“Siamo molto contenti di aver avuto anche quest’anno la possibilità di proporre al pubblico un intrattenimento tra storia e fantasia, assieme ai nostri amici di 'Assassin’s Creed Cosplay Italia', nella splendida cornice delle Mura di Pisa - continua Manuela Battistelli, presidente associazione Alnilam Arts - Vogliamo far fare ai visitatori un viaggio nel tempo, coinvolgendoli insieme ai personaggi storici realmente esistiti e a quelli di fantasia, in una missione fatta di enigmi e indovinelli per arrivare alla fine del percorso dove li attenderà una sorpresa”.

La seconda edizione del festival nasce dalla collaborazione tra le cooperative che gestiscono le Mura (CoopCulture, Itinera e Promocultura) e l’associazione Alnilam Arts, con la partecipazione di ‘Assassin’s Creed Cosplay Italia’ e delle manifestazioni storiche del Comune di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e dell’assessorato al turismo, con il supporto organizzativo di Mr. Sgabeo, Hotel Verdi, Hotel Di Stefano, Goblin Cafè.

Partenza del percorso alla Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli e arrivo a Torre Piezometrica, la mattina dalle 10.30 alle 13 ed il pomeriggio dalle 16 alle 20 con ultima partenza alle 19. Biglietto a 8 euro comprensivo di ingresso al monumento, ridotto a 6 euro per chi si presenta in costume da cosplayer.