Mazzeo ‘sogna’ l’Europa: "Con me Pisa protagonista"

Come nel 2020. Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale e unico candidato pisano del Pd alle elezioni europee, sceglie una 500 come icona della sua campagna elettorale. Stavolta però non è la vecchia utilitaria gialla con la quale raggiunse Pisa per studiare dalla sua Basilicata, ma una versione upgrade, una nuova Fiat 500L, elettrica, blu, con la livrea personalizzata dalle stelle della bandiera Ue. Si è presentato così guidandola ieri in Corso Italia per inaugurare il suo comitato elettorale cittadino (al civico 150) e lanciando dalla sua città d’adozione la campagna elettorale sognando l’Europa, e la "scalata" toscana al partito, per andare a caccia (almeno) di quelle 30 mila preferenze che potrebbero perfino schiudergli la parta dell’europarlamento, ma che sicuramente sarebbero sufficienti a renderlo un esponente dem di primissimo piano in Toscana. Scarpe comode e innovazione, insieme a un rinnovato spirito unitario per chiudere definitivamente la pagina delle polemiche interne e, ha detto, "aprirne finalmente una nuova". Con lui ci sono il segretario provinciale, Oreste Sabatino (suo fedelissimo)), Vladimiro Basta, esponente schleiniano della segreteria comunale (assente, pare per altro impegno, il segretario Andrea Ferrante) e altri dirigenti dem. A salutarlo all’arrivo con un tenerissimo abbraccio anche la madre e la moglie, oltre agli amici di sempre. che lo applaudono mentre le casse sparano a tutto volume la canzone "Sogna ragazzo sogna" di Vecchioni nella versione sanremese cantata insieme ad Alfa: "Il mio obiettivo sarà di rappresentare tutta la Toscana, una comunità variegata che merita di essere adeguatamente ascoltata e rappresentata a pieno, senza lasciare indietro nessuno. Ai pisani dico che la scelta è una sola: essere rappresentati dalla destra della Ceccardi, che vuol erigere muri e discriminare, o scegliere Mazzeo perché Pisa possa tornare a essere protagonista e si possa lavorare a un’Europa della pace, solidale, inclusiva, aperta, sostenibile e giusta". E Sabatino davanti ad oltre 200 sostenitori presenti (ma senza l’assessora regionale Alessandra Nardini e la senatrice Ylenia Zambito) chiosa: "L’unico candidato in lista della federazione pisana del Pd è Antonio ed è lui che sosterremo convintamente".

Gab. Mas.