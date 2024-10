Maxi retata ai Cavalieri . Droga, al via il processo

La maxi retata anti droga a Pisa a fine 2018. Dopo sei anni si è celebrata la prima udienza del processo che vede imputate 25 persone. All’epoca furono passati al setaccio i punti più caldi della città, in particolare il centro. Tantissimi gli avvocati (tra cui Sara Baldini, Roberto Nocent, Iole Bonacci, Gabriele Dell’Unto, Alessandra Natale, Maria Paola Nobili, Andrea Fulceri, Mariella Giannessi, Laura Primavori, Brunella Crecchi, Stefania Ceccarelli, Antonio Urbani) che difendono gli accusati di spaccio (quinto comma), tutti di origine straniera, magrebini, gambiani, senegalesi. All’epoca in 23 erano stati arrestati, quasi tutti liberati dopo poco. L’operazione durò in tutto 40 giorni e portò a 90 provvedimenti di arresto emessi nei confronti di 25 persone considerate pusher: secondo investigatori e inquirenti gestivano il traffico di droga nella zona della stazione e sotto i loggiati di viale Gramsci. 23, portate al Don Bosco, tornarono quasi tutte in libertà fra le polemiche. Tutte tranne una, su cui pendeva già un ordine di arresto per reati analoghi.

Sul blitz - dove si utilizzarono anche quattro agenti della squadra mobile sotto copertura - e la successiva liberazione intervenne l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini

Ieri mattina si è aperto il dibattimento. Sono stati ascoltati due componenti della polizia giudiziaria per poi riaggiornare il processo al 31 ottobre

A. C.