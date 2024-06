Maxi controllo alla Stazione. Droga, furti e alcol al volante. Oltre dieci persone denunciate

Stazione, sorvegliata speciale nel weekend di festa e nel primo giorno lavorativo della settimana. Ieri pomeriggio, la Compagnia di Pisa ha effettuato uno strutturato servizio straordinario di controllo del territorio, più in generale per la prevenzione e la repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze d’abuso, nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere. Il servizio, dettagliatamente pianificato, ha riguardato l’area della locale Stazione ferroviaria centrale e le vie vicine. L’impiego di 7 autopattuglie - dislocate nell’area interessata, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga - ha consentito di prevenire ulteriori condotte irregolari e comunque di contestare quanto emerso dai molteplici controlli effettuati su strada. Nello specifico, i militari impiegati hanno denunciato alla locale Autorità Giudiziaria: - una persona, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poiché in possesso di eroina, nonché complessivi 85 euro in denaro contante, per gli investigatori provento d’attività delittuosa; - quattro persone sorprese in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa in corso di validità; - un’altra persona per inosservanza del Daspo urbano nel Comune di Pisa; - due utenti della strada, per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi di alcol accertati mediante etilometro superiori anche oltre due volte il limite consentito, ed alle quali è stata ritirata la patente; - un altro conducente, per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’assunzione di sostanze stupefacenti; - due persone per ricettazione, in distinte ed autonome circostanze: in un caso, l’uomo veniva sorpreso con un monopattino precedentemente asportato e, nell’altro evento, il denunciato veniva controllato e trovato in possesso di capi di abbigliamento, precedentemente asportati da un noto negozio del centro città.

Stupefacente e denaro sono stati sequestrati, mentre i beni oggetto di furto venivano restituiti ai legittimi proprietari. Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate trentuno persone, controllati 13 veicoli ed ispezionati 4 esercizi pubblici, mentre altre 4 persone sono state segnalate alla Prefettura, poiché sorprese con stupefacente per uso personale.