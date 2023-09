Mauro, giornata da Gran Premio Il Team Deri realizza il suo sogno

Il team Deri Sla ha realizzato un altro sogno, quello di Mauro: una giornata a Monza durante le prove libere del Gran Premio di Formula 1. "È stata un’uscita meravigliosa: tutto è nato per gioco l’anno scorso", spiega Stefania Mazzucchi, fondatrice dell’associazione. "Mauro è tutto cuore e motori: lo scorso ottobre all’ultimo siamo riusciti a fargli correre il rally del Gran Premio del Monte Serra. A giugno invece siamo andati a Maranello, a visitare la fabbrica della Ferrari: ci hanno accolti in modo meraviglioso, sono stati super disponibili per tutto e per tutti. Ci hanno addirittura fatto fare un tour della fabbrica con un pulmino, ci siamo divertiti tantissimo. Poi Mauro mi ha chiesto di andare a vedere il Gran Premio a Monza, così ho iniziato a informarmi e ad organizzare". Una giornata di pura emozione per Mauro e per tutto il team, passata sopra la pitlane del circuito brianzolo, a pochi metri dalla pista: "A dividerci dai piloti c’era letteralmente solo un vetro, abbiamo visto la Ferrari e tutte le altre macchine da vicinissimo, è stata una avventura fantastica! Ci siamo svegliati alle cinque la mattina e siamo tornati alle undici la sera perché abbiamo trovato un po’ di traffico", continua Stefania. "Non è sempre semplice organizzare tutto, non so mai a cosa vado incontro. Ma quando riesco a realizzare un sogno, dentro rimane la magia di tutte le persone che mi hanno aiutato. Il dottore Malacarne, già primario del reparto rianimazione dell’ospedale Cisanello, che da anni aiuta la nostra associazione, non poteva essere presente per via di un convegno a Rimini. Con noi allora è venuta Cinzia, infermiera del reparto di rianimazione: abbiamo caricato tutta l’attrezzatura del pronto soccorso e siamo partiti. Siamo una gabbia di matti, scherziamo e ci divertiamo tantissimo: non saremmo mai riusciti ad andare a Monza senza la Misericordia di Vicopisano e Chiara, li devo ringraziare".

Aiutare i malati di Sla a realizzare i loro sogni, questo è l’obiettivo del team Deri. E Stefania negli anni ha imparato che, con determinazione, tutto è possibile: "Siamo riusciti a far volare su un deltaplano alcuni malati di sla all’ultimo stadio, attaccati al respiratore. Ogni attività che facciamo non nasce da me, ma da una richiesta del malato, io sono colei che organizza, non mollo mai. La nostra associazione è di puro volontariato, usiamo i soldi delle donazioni. Per questo faremo una cena di fine estate, con aperitivo e intrattenimento, il 15 settembre alla scuderia Villa Mori a Santa Maria a Monte, dal costo di 30 euro a persona. Il ricavato della cena sarà totalmente devoluto all’associazione. Per info e prenotazioni: 347 7414635".

Giulia De Ieso