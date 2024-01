Matrimoni. Celebrazioni in aumento

A Cascina cresce il numero di matrimoni. Nei giorni scorsi, la sala del consiglio comunale di Cascina ha ospitato l’ultimo matrimonio del 2023. In 12 mesi ci sono state ben 97 celebrazioni, di cui 35 con rito religioso e 62 con rito civile. Di fatto due coppie su tre preferiscono sposarsi in Comune piuttosto che in cheisa. Confermata anche la tendenza che vede crescere il numero dei matrimoni rispetto ai due anni precedenti: nel 2022 si erano registrate 93 celebrazioni (in questo caso 40 religiose e 53 civili), mentre nel 2021 le celebrazioni erano state 90 (27 quelle religiose e e 63 civili).