"Masucci del Pisa: 'Abbiamo sbagliato l'approccio, ma siamo pronti a riprendere'"

Nella pancia dello stadio "Sinigaglia", risuonano le parole dei leader dello spogliatoio del Pisa. Masucci, subentrato nel finale, è stato chiaro: "Abbiamo sbagliato l’approccio, è evidente. Non ce lo aspettavamo, ha evidenziato la bravura dell’avversario". Primo quarto d’ora di gara decisivo, che ha pesato sull’economia della partita: "Le gare sono fatte di fasi, e la prima l’abbiamo totalmente sbagliata. Quindi abbiamo provato, senza riuscirci, a rimetterla in piedi". In particolare, il numero 26 nerazzurro ha riconosciuto nei dettagli la principale mancanza della squadra: "Li abbiamo pagati tutti". Nonostante tutto, Masucci ha esplicitato l’aria che si respira nello spogliatoio: "Abbiamo grande coscienza e senso di responsabilità – continua l’attaccante nerazzurro –. Siamo i primi a essere dispiaciuti. Ma abbiamo tutto per riprendere: abbiamo un grande valore umano, il nostro è un gruppo dalla grande forza e dall’aiuto reciproco. Poi è normale che siamo figli dei risultati".

L.V.