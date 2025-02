Maschere in moto a Tirrenia

La motocicletta è uno dei mezzi che accomuna moltissimi appassionati alla ricerca di libertà, un veicolo che spinge tanti a ritrovare il buonumore e la spensieratezza. Sulle basi di questo sono nate iniziative di ‘moto-terapia’ che, al pari di altre discipline, può tramutarsi in veicolo per regalare emozioni a persone con fragilità.

Il Moto club Pisa, ha proposto una giornata di divertimento, intitolata “Maschere in moto per un sorriso”, durante la quale i bikers in maschera metteranno a disposizione i loro mezzi (motociclette, sidecar e moto a tre ruote) per ragazze e ragazzi e persone con disabilità psico-fisiche e relazionali. La manifestazione patrocinata dal Comune di Pisa e dalla Confcommercio di Pisa si svolgerà domani, domenica 23 febbraio dalle 10 a Tirrenia.

Le origini della moto-terapia in Italia risalgono a oltre dieci anni fa quando un motociclista, Vanni Oddera, inizia a condividere la sua passione con ragazzi con fragilità intellettive e pazienti ospedalizzati dove la motocicletta fungeva da attivatore emozionale, che agiva sul sistema relazionale, cognitivo, comportamentale, senso-motorio e motivazionale.

Dal 2020 la moto-terapia è riconosciuta quale medicina complementare che può ben inserirsi nel processo riabilitativo che supporta gli aspetti emozionali, aumentando le capacità di autodeterminazione. Sull’esempio di altre iniziative simili, che si sono rivelate aver avuto riscontri più che positivi.

Per allietare la mattinata, il Motoclub Pisa ha allestito stand per Con i Clown di Corsia “Libecciati VIP di Livorno” con giochi e palloncini, in un clima di festa e divertimento.