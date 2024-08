Marina slow: tutti gli eventi, libri e cena

Marina Slow prosegue con successo, fino al 31 agosto ancora ricco il programma di eventi. Il clima ancora caldo invita a uscire la sera, unico momento per godersi la brezza marina e le proposte di Marina Slow sono un’attrazione per cittadini e turisti, si sono registrati grandi numeri per i punti ristoro, tante le persone intervenute, in un bilancio più che positivo. Questa sera alle 22 di scena EffeCi pop’n’blues Trio in concerto con Franco Ceccanti, chitarra e voce Leonardo Betti, basso e voce e Andrea Zilio. Batteria. Musicisti di cultura jazzistica propongono brani dal repertorio blues elettrico di Stevie Ray Vaughan Robben Ford Gary Moore e altri, insieme a rivisitazioni di brani Pop anni ‘70 e ‘80. Per quanto riguarda lo spazio dibattiti, domani continua l’approfondimento della festa su "Salviamoci dal mare" con l’intervento di Franco Cervelli, marinese di nascita, fisico di fama internazionale, per l’Università di Pisa si è occupato di morfologia e dinamica dei litorali. Per l’appuntamento quotidiano delle 19 con le presentazioni dei libri a cura della libreria Erasmus, sempre domani sarà presente Don Armando Zappolini. Il tutto accompagnato dalla cucina del Fortino a base di pesce fresco "buono, pulito e giusto". Animazione per bambini e bambine.

A.A.