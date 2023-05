"Maria Callas. Voce e passione" al Teatro Verdi

A Cento anni dalla nascita di Maria Callas, il Rotary Club Pisa Pacinotti intende ricordarla, raccontarla, ascoltarla. Il 27 maggio, alle 10.00, nella sala "Titta Ruffo" del Teatro Verdi, a Pisa, si svolgerà il Convegno "Maria Callas. Voce e Passione". Gli interventi sono affidati a Cristian Carrara, Compositore, attuale Direttore Artistico del Teatro Verdi di Pisa; quindi, già noto agli appassionati pisani per scelte di programma coraggiose, ma puntualmente premiate da un pubblico che si è rivelato attento e preparato. Altro relatore sarà Filippo Simonelli, giornalista romano, conosciuto nel panorama musicale soprattutto come fondatore di "Quinte parallele", rivista online, di taglio e fruizione modernissimi, dove si propongono spesso contenuti in linea con il titolo, che ricorda una trasgressione divenuta normalità, grazie al coraggio ed all’intelletto. Si approfondirà la figura di un soprano divenuto "mito", si analizzeranno gli aspetti artistici e musicali, si ascolteranno sue indimenticabili interpretazioni. "Siamo convinti del ruolo centrale della cultura – spiega Alda Malasoma, presidente dal Rotary Pisa Pacinotti –, ma non possiamo assolutamente dimenticare il momento tragico che una regione, vicinissima a noi, sta vivendo a causa del maltempo. Ecco che, chi parteciperà potrà lasciare in una busta un’offerta, a propria discrezione, per sostenere i nostri connazionali così sfortunati".