Mare senza barriere coi bagnini a 4 zampe

"Tutti al mare, nessuno escluso". Al Bagno "Alma" di Tirrenia la terza edizione del progetto che sensibilizza l’accesso al mare senza barriere. Progetto a cura della Scuola italiana cani salvataggio con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Confcommercio e Sindacato italiano balneari. Come per le scorse edizioni è stata testimonial della campagna Eleonora, una bambina con paralisi celebrale infantile, i cui genitori hanno fondato l’associazione “il sogno di Ele” e Filippo, ragazzo nello spettro dell’autismo, che da poco, dopo aver seguito un percorso formativo con la Scuola Italiana Cani Salvataggio, è diventato assistente bagnante della Società Nazionale di Salvamento. "La nostra amministrazione - dichiara l’assessore alla disabilità Giulia Gambini - con grande entusiasmo ed orgoglio vede ripetersi sul nostro litorale questo evento molto importante di sensibilizzazione per un mare senza barriere. Grazie al supporto dei volontari della SICS e dei loro amici a 4 zampe è possibile garantire in tutta sicurezza l’accesso al mare di persone con disabilità". "Per il terzo anno consecutivo la Scuola Italiana Cani Salvataggio - dichiara il presidente Salvo Gennaro - organizzazione di Protezione civile che durante la stagione balneare vigila sui litorali per la salvaguardia della vita umana in acqua ha inteso promuovere una giornata dedicata a coloro che si trovano in condizione di disabilità temporanea o permanente, e, pur tuttavia, intendono godersi la spiaggia ed il mare". "Ringraziamo il Bagno Alma per la disponibilità – spiega il vicepresidente Sib Confcommercio Pisa Cristiano Scarpellini. Alla giornata hanno preso parte anche alcune associazioni come Anmic, Aipd, Cooperativa “La mano amica”, CDD “L’arco e la freccia”.