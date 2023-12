Maratona di Pisa, sconti e menù speciali nei ristoranti Confcommercio convenzionati

Pisa, 13 dicembre 2023 – Anche i ristoratori di Confcommercio Pisa corrono con la Maratona di Pisa. Saranno 10 i ristoranti e i locali che proporranno un menu speciale riservato agli atleti in gara e ai loro accompagnatori per i giorni di sabato 16 e domenica 17 dicembre in occasione della 24esima edizione della prestigiosa corsa che attraversa la città e i suoi luoghi più iconici I 2.800 runners in gara potranno fare il pieno di carboidrati in vista della maratona nei ristoranti convenzionati grazie allo speciale “Menù Marathon” a disposizione per la giornata di sabato 16 al prezzo di 20 euro, che comprende bis di primi, dolce, acqua e calice di vino, mentre per il pranzo di domenica 17 atleti e accompagnatori potranno usufruire di uno sconto del 10% sul menù alla carta. “Siamo pronti ad accogliere i partecipanti alla Pisa Marathon e i loro accompagnatori, entusiasti di vedere a Pisa una manifestazioni di questo livello in grado di richiamare atleti provenienti da tutto il mondo e di far conoscere la città e le sue specialità gastronomiche a un elevato numero di sportivi e visitatori” le parole della presidente di Confristoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia. “Con il Menù Marathon torniamo a proporre una bella iniziativa che accompagna una delle manifestazioni sportive più importanti per la città. La Maratona rappresenta una vetrina importante anche per le attività del territorio contribuendo senz'altro a creare nuove opportunità”. "La Maratona di Pisa giunge alla sua XXIV edizione. Dopo la pausa pandemica, finalmente il numero degli iscritti torna a crescere in modo considerevole” afferma Sergio Costanzo, vicepresidente di 1063SSDARL e responsabile tecnico della Maratona di Pisa. “Fra i circa 2.800 iscritti, si contano oltre 1.000 atleti stranieri che giungono da 77 nazioni diverse e altri 700 da fuori regione. Molti anche gli accompagnatori: così Pisa si popola di runners e appassionati che fruiranno dei servizi messi a disposizione, dell'accoglienza e delle strutture cittadine. A Confcommercio e a tutti gli esercizi che hanno aderito e supportato gli organizzatori va il nostro ringraziamento. Sottolineiamo la bontà della proposta dei ristoratori, attenti alle esigenze pre e post gara degli atleti, e speriamo già da ora in una proficua collaborazione per il prossimo anno con l'edizione XXV, un compleanno importante". Questi i ristoranti di Pisa dove è possibile trovare il Menu Marathon: La Pergoletta – via delle Belle Torri 40 - 050 542458 La Clessidra – via del Castelletto 26 - 050 540160 Ir Tegame Spaghetteria – piazza Cairoli 9 – 050572801 Pizzeria Chimenti Special – Lungarno Mediceo 66 – 3478636028 Starlight F27 – via Aurelia Nord 28 – 3358192143 Ristorante Alligalli – via Luigi Bianchi 36 – 3534361529 Osteria Margherita – piazza D'Ancona 6 – 0508937614 Bona Dea Cafè Bistrò – via della Croce Rossa 5 – 3515818355 Jungle Pub Bistrot – piazza delle Vettovaglie 23 – 3272858594 La Sicilia a Tacvola – via Contessa Matilde 5 - 3804718232

M.B.