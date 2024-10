Manutentore under 29 per Medical Devices Group

Medical Devices Group srl, azienda leader nel settore medicale, ricerca tecnico manutentore under 29 con competenze idrauliche e di impiantistica per gestione e manutenzione di impianti trattamento acqua per settore sanitario pubblico e privato. Si richiede forte motivazione, disponibilità alla reperibilità e in possesso di patente B. Si offre contratto Nazionale Commercio con 14esima mensilità, telefono mezzo aziendale e buoni pasto. Verranno prese in considerazione solo le candidature in zona Pisa o limitrofi. Chiediamo di inviare la Vostra candidatura solo se realmente interessati. Sede di lavoro: Pisa e limitrofi. Settore: medicale tipo di impiego: full time. Per candidarsi per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo mail: [email protected]