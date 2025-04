Manifestazione d’interesse di nuovi itinerari tematici per promuovere la città

È pubblicato sul sito del Comune di Pisa l’avviso per la manifestazione di interesse con la quale il Comune di Pisa invita gli operatori turistici interessati a collaborare alla progettazione di nuovi itinerari tematici integrati della Destinazione Pisa.

"Con questa manifestazione di interesse desideriamo rivolgerci a tutti i soggetti operanti nel turismo, nel commercio, nell’artigianato e nei servizi del tessuto cittadino, per ampliare ulteriormente i percorsi partecipativi a cui abbiamo dato vita da tempo – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, così da raccogliere e condividere, in modo sempre più ampio e “democratico”, nuovi percorsi emozionali e progetti coinvolgenti per valorizzare tutte le nostre eccellenze".

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli obiettivi delineati nel Piano di Sviluppo Turistico e nel Piano di Gestione di piazza del Duomo, e intende promuovere un turismo esperienziale, sostenibile e attento alle specificità del territorio. Da marzo 2024, il Comune ha avviato un ampio percorso partecipativo volto a individuare linee di sviluppo condivise per il rafforzamento dell’offerta turistica cittadina.

Itinerari in battello e in bicicletta, laboratori artigiani, passeggiate tematiche, tour accessibili, esperienze sensoriali e molto altro. Al momento sono 13 gli itinerari tematici, in fase di sviluppo, frutto delle indicazioni emerse nei tavoli di lavoro con stakeholder locali e che spaziano dall’innovazione scientifica all’artigianato artistico, dal turismo accessibile a quello pet-friendly, dalla riscoperta dei quartieri alla valorizzazione del litorale.

Se gli operatori del settore hanno altre proposte possono adesso formularle. L’avviso è rivolto a strutture ricettive e ristorative, guide turistiche e ambientali, agenzie e tour operator, esercenti e artigiani locali, enti del Terzo Settore e professionisti che offrono esperienze tematiche, soggetti pubblici o privati interessati a contribuire allo sviluppo turistico del territorio.