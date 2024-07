"Mancano requisiti igienici". Blitz dei Nas: chiusa piscina

Chiusa piscina. L’ultimo controllo era stato a metà luglio in un ristorante vicino alla Torre pendente. I carabinieri del Nas avevano chiuso in quell’occasione il locale per presenza di "scarafaggi su esche di cattura, sporco pregresso, incrostazioni, residui di lavorazione sulle attrezzature e assenza di acqua calda". I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno avevano trovato questo scenario - la ricostruzione - durante un controllo, nell’ambito del più generale servizio di sicurezza alimentare, in un esercizio pubblico a pochi passi dal campanile più famoso del mondo.

In questi giorni, in provincia, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, congiuntamente a personale dell’azienda Usl competente hanno eseguito un controllo presso una piscina privata, aperta al pubblico, constatando la mancanza di vari requisiti igienico sanitari e strutturali, previsti dalla normativa regionale vigente.

A seguito di tali controlli, è scaturita inoltre l’immediata chiusura dell’attività e sono state contestate violazioni amministrative pari a 3.000 euro.

A metà luglio i militari avevano successivamente segnalato il responsabile dell’attività di ristorazione alle autorità amministrative e sanitarie, inoltre, avevano richiesto l’intervento del personale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, da cui era scaturita l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti, oltre ad aver elevato sanzioni pari a 2 mila euro.