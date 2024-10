Malvaldi e Bruzzone sul palco di Le Parole contano

Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone saranno ospiti del festival Le Parole contano, organizzato dall’amministrazione di Vicopisano, in collaborazione con The Thing Promozione Eventi, con il supporto di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze.

Domenica 13 ottobre, al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, alle 18 , questa coppia letteraria e nella vita presenterà il suo nuovo libro, “La Regina dei Sentieri”, edito da Sellerio, giallo nato dall’unione di due punti di vista, maschile e femminile, che ci trascina nuovamente in un’indagine fra i vigneti della Maremma toscana. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite, per informazioni : www.comune.vicopisano.pi.it, [email protected]. Serena, mamma di due figlie, casalinga indaffaratissima, chimica con il “superpotere” dell’olfatto formidabile e professionalmente coltivato nel suo ultimo lavoro da sommelier. E Corinna, sovrintendente di polizia, alta un metro e novanta e con un carattere ruvido, opposto a quello irruente e solare di Serena, ma con lei, da subito, in sintonia. riunire l’irresistibile coppia è un caso che coinvolge il mondo vitivinicolo del borgo toscano di Bolgheri: è stato ritrovato il motocarro del marchese Crisante Olivieri Frangipane, patriarca di una antichissima famiglia di produttori di vino, scomparso anni fa in circostanze misteriose. Una sera di ottobre del 2013 il conte si allontana con la suo Ape coupé e non fa mai ritorno. Il ritrovamento del mezzo durante il drenaggio di un bacino artificiale della tenuta Tegolaia fa scattare immediatamente nuove indagini e riaccende vecchie scintille tra le due proprietà.