Ore di ansia per l’imprenditore Veronese. Grave malore: ricoverato

Pisa, 1 ottobre 2023 - L’imprenditore Antonio Veronese è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Pisa per problemi cardiaci. La prognosi è riservata e le sue condizioni, si apprende, sarebbero gravi. Imprenditore conosciuto del settore turistico, negli ultimi anni si è impegnato anche in politica, dopo avere ricoperto a lungo ruoli di vertici in Confesercenti provinciale e regionale. Nel 2018 si era candidato a sindaco con il Patto civico, coalizione di due liste civiche con la quale intercettò soprattutto i voti del centro, in alternativa alle proposte politiche di centrodestra e centrosinistra. Dopo avere svolto il suo mandato di consigliere comunale di opposizione ha proseguito il suo impegno con il Patto civico pur non candidandosi per la carica di sindaco né nelle liste del consiglio comunale, facendo un passo di lato. Ma il suo progetto di Terzo polo cittadino, senza la sua leadership, è naufragato a percentuali da prefisso telefonico e lui ha di fatto abbandonato nei mesi scorsi la politica attiva.

Veronese, secondo quanto si è appreso, si è sentito male nei giorni scorsi di notte ed è stato lui però a chiamare l’ambulanza che l’ha portato in ospedale già in gravi condizioni ma cosciente. Qui è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico, mentre una seconda operazione è stata eseguita venerdì per sopraggiunte complicanze. L’ex consigliere comunale è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. È sedato e le sue condizioni sono critiche, al punto che i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi per almeno 72 ore per seguire da vicino l’evoluzione del quadro clinico e il decorso post operatorio. Saranno dunque decisive le prossime ore per capire le condizioni di salute di Veronese che in questo momento è circondato dall’affetto dei familiari e degli amici più stretti.

Gab. Mas.