Malore all’ufficio postale, muore 78enne

Pisa, 21 novembre 2023 – Si è sentito male all’ufficio postale di via Emilia, a Pisa, intorno alle 9. L’uomo, 78 anni, è andato in arresto cardiaco: sono stati subito chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata la Pubblica Assistenza di Pisa. Il medico, però, non ha potuto fare altro che constatare ilk decesso dell’uomo.