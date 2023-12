Malore alla guida. Muore assicuratore

VICOPISANO

Un malore. Un malore improvviso ha fatto perdere a Fabio Braccini il controllo della macchina che si è andata a schiantare contro un albero sulla provinciale Vicarese a Caprona. Erano le 13,45 di martedì. Braccini, 68 anni, assicuratore conosciutissimo a Pontedera e in Valdera, si è spento all’ospedale di Cisanello il giorno del ventiseiesimo compleanno della figlia, Carlotta. Fratello di Sergio, ex collega de Il Tirreno, Fabio Braccini abitava a Calcinaia. Famiglia tra le più importanti di Pontedera, già proprietaria dell’omonima fornace, Fabio aveva giocato a pallacanestro nella Juve Pontedera. La salma è alla medicina legale di Pisa. I familiari restano in attesa della decisione del magistrato sull’autopsia o l’esame esterno per il funerale la cui data non è stata ancora stabilita. Sull’incidente, che non ha visto coinvolti altri veicoli, ha effettuato rilievi la polizia municipale di Vicopisano. Dopo il nullaosta del magistrato la salma sarà esposta nella cappella della Misericordia. A Sergio, Carlotta e ai familiari e parenti di Fabio le condoglianze della redazione de La Nazione.