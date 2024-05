Incidente con la moto nella notte, muore giovane nello scontro con l’auto

San Giuliano Terme (Pisa) - Incidente mortale questa notte, 19 maggio, poco prima dell'una. La tragedia è avvenuta in via Puccini a San Giuliano Terme: lo scontro frontale tra due persone a bordo di un'auto e una moto è costato la vita ad un giovane centauro di 28 anni.

E’ intervenuta la Pubblica Assistenza di Pisa con il medico a bordo: è stato lui a constatare il decesso del ragazzo; sul posto anche la Croce Rossa di Uliveto Terme per l'automobilista. I rilievi sono dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Per il giovane - in corso l'accertamento delle cause - non c'è stato nulla da fare, troppo violento l'impatto. Sconvolta la comunità sangiulianese.