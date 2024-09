Malattie infettive. Pisa al maxi quiz a Los Angeles: "Unica italiana"

A colpi di risposte. Rappresenteranno Pisa e l’Italia in una competizione scientifica internazionale tra università a Los Angeles. Sono tre specializzandi del nostro ospedale. La Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive di Pisa sarà l’unica italiana in California per una gara che si terrà il 19 ottobre al termine dei tre giorni congressuali. Un modo per incentivare il confronto su un settore così importante della medicina, soprattutto dopo gli anni del Covid quando i sanitari che lavorano in questo settore sono stati davvero in prima linea.

Al Congresso della Infectious Diseases Society of America (IDSA), IDWeek saranno presenti gli atenei di maggior prestigio e fama mondiale. La notizia della scelta ricaduta su Pisa è arrivata tempo fa e adesso è tutto pronto. La Scuola di Specializzazione di Pisa, diretta dal professor Marco Falcone, ordinario di Malattie Infettive, è l’unica Università italiana selezionata per partecipare. Si andrà ad aggiungere ad altre tre Università europee: quella di Utrecht (Paesi Bassi), Ginevra (Svizzera) e Siviglia (Spagna).

La gara "IDBugBowl" è un quiz-game in stile televisivo. Ciascuna squadra cercherà di rispondere in modo corretto al maggior numero di domande su malattie infettive e tropicali. Ogni team è formato da tre specializzandi. Nella nostra a tenere alta la bandiera di Pisa e dell’Italia ci saranno il dott. Francesco Almerigogna di Pistoia, la dott.ssa Valentina Galfo di Modica in Sicilia e il dott. Gabriele Marchetti di Lucca che tenteranno di arrivare il più lontano possibile, accompagnati dal prof Falcone. La qualificazione è già un grande risultato. "Una bella soddisfazione per loro, si vede che i nostri studi sono stati apprezzati", commenta il direttore dell’Unità operativa pisana, il prof Falcone.

In America l’ID BugBowl è un evento molto sentito. L’anno scorso la competizione è stata vinta dal Beth Israel Deaconess Medical center (Harvard University).

Antonia Casini