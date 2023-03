Magnani fuori dal centrodestra? "Deciderò la prossima settimana"

"La settimana prossima prenderò una decisione definitiva. E lo farò dopo essermi consultato con le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso". Pierpaolo Magnani prende ancora tempo prima di annunciare una sua possibile candidatura fuori dal centrodestra. L’assessore alla Cultura (nella foto a fianco la presentazione dell’associazione Pisa Punto Zero al Borderline), infatti, ha appena fondato l’associazione Pisa Punto Zero che, precisa, "però deve ancora formalizzare alcuni passaggi giuridici per definirsi tale", ma non ha ancora deciso se trasformarla in una possibile formazione civica in lizza alle prossime elezioni amministrative. Del resto è stato proprio lui a confessare a La Nazione che quel progetto avrebbe potuto "forse diventare una lista civica".

E lo conferma: "Non ho preso una decisione, ma di sicuro abbiamo elaborato quello che mi piace definire un ‘libro dei desideri’ e non dei sogni, perché costituito da zioni tutte realizzabili: è un manifesto politico di 63 pagine al quale ho lavorato insieme a tante persone". Non lo dice (o non vuole dirlo) esplicitamente Magnani, ma quel documento sembra proprio una sorta di exit strategy in vista della conclusione della consigliatura e di una più che probabile esclusione delle liste della Lega. L’assessore, infatti, tesserato fino a poche settimane fa non ha ancora rinnovato la militanza al Carroccio per il 2023 ed è rimasto assai defilato all’iniziativa di lancio della campagna elettorale di Michele Conti. In quell’occasione era presente tutta la giunta e tutti i partiti del centrodestra, lui invece è stato avvistato in zona ma si è tenuto ben distante dalla ribalta. Per molti è stato più di un segnale. Intanto, però, Magnani non molla e domani alle 11 aspetta i cittadini (o gli elettori) all’Alpaca sulle Piagge per l’iniziativa "Colazione con Pierpaolo". Non ne vuole sapere di ritirarsi in disparte: "Ho lavorato sodo - conclude - e prima di prendere qualunque decisione voglio consultarmi anche con tutte quelle persone che hanno condiviso il mio progetto". Altro non aggiunge. Ma sarà il tempo a dirci se sarà tra i protagonisti della campagna elettorale oppure no.

Gab. Mas.