Macchine a fluido a Pisa: un laboratorio alla Scuola di Ingegneria per le zero emissioni Oggi alle 17, l'Università di Pisa e Baker Hughes | Nuovo Pignone inaugurano un laboratorio congiunto per la progettazione di macchine a fluido con l'obiettivo di sostituire il gas naturale con fonti rinnovabili. Un passo verso le "zero emissioni nette" entro il 2050.