L’Università protagonista a Didacta con l’intelligenza artificiale e la nuova didattica

Pisa, 19 marzo 2024 – L’Università di Pisa partecipa a Didacta Italia, la più importante fiera sull’innovazione della scuola che per la prima volta quest’anno ha aperto le porte anche al mondo universitario. L’evento, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 marzo, si rivolge a tutti coloro che operano ad ogni livello nel campo dell'istruzione e della formazione: docenti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, educatori, formatori, ricercatori, assegnisti, professionisti e imprenditori. Una kermesse di tre giorni per un totale di 1.780 eventi e 400 espositori. L’Ateneo pisano ha uno stand insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna e alla Scuola Normale Superiore nello spazio degli Arsenali dove si trovano anche le altre università, il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Per quanto riguarda le attività in programma, il 20 marzo alle 12.15 i docenti Unipi Filippo Chiarello ed Elettra Stradella saranno protagonisti di un evento dedicato alle opportunità e sfide dell’intelligenza artificiale applicata alla didattica. In un dibattito aperto tra esperti ed esperte provenienti dall’informatica e dalle scienze umane e sociali, si parlerà del futuro della didattica e delle relazioni educative di fronte allo sviluppo dei sistemi di IA, comprese le implicazioni etiche e giuridiche, legate all’uguaglianza e all’accessibilità dell’apprendimento.

“La nostra presenza a Didacta, accanto a una ventina di altri Atenei, è un altro segnale importante dell’impegno di Unipi sul tema, anche in termini di riflessione e innovazione, a livello nazionale. All’indomani dell’istituzione del Teaching Learning Center (TLC) siamo stati contattati direttamente dalla “madrina” di Didacta, Paola Concia, che ha tenuto a coinvolgerci fin dall’inizio nel progetto di apertura della fiera al mondo universitario - ha detto il prorettore alla didattica dell'Università di Pisa Giovanni Paoletti - Oggi tengo a ringraziare i colleghi del TLC, il Cidic e il personale della Direzione didattica che hanno reso possibile questa nostra partecipazione. Invito tutti i colleghi interessati a visitare la fiera e ad assistere al ricco programma di iniziative”.