Luminara di Pisa 2022: parcheggi, programma e fuochi d'artificio

Pisa, 16 giugno 2022 - Tutto pronto per la luminaria di Pisa 2022. Un grande appuntamento che ritorna dopo gli ultimi due tormentati anni. E' un grande momento, uno dei più suggestivi del giugno pisano. Sono centomila i lumini che adorneranno i palazzi sui lungarni. A sera, la magia si compie, con uno skyline unico disegnato dalle fiammelle. La luminaria attira da sempre gente da tutta la Toscana e non solo. E il momento più intenso è quello dei fuochi d'artificio a ritmo di musica, fuochi immortalati da migliaia di smartphone. Programma Parcheggi Palazzo Blu I fuochi I lumini I palazzi Perché la luminara Bagni pubblici Programma Fin dall'ora dell'aperitivo i lungarni saranno animati, in attesa dell'accensione dei lumini. Dal calar del sole lo spettacolo delle fiammelle. Alle 23 ci saranno i fuochi d'artificio, uno spettacolo che durerà circa mezz'ora e che sarà il piatto forte della serata, molto atteso dalla città. Parcheggi Per raggiungere il centro si potranno utilizzare i parcheggi scambiatori di via Pietrasantina (500 posti), di Esselunga e i parcheggi su via Matteucci fino all’altezza di Palazzo dei Congressi. Si può anche parcheggiare in via Paparelli (800 posti) da dove per raggiungere il centro bastano pochi minuti a piedi. Palazzo Blu Per chi vorrà Palazzo Blu sarà aperto al pubblico con orari speciali. Giovedì apertura al pubblico dalle 10 alle 24 (ultimo ingresso entro le 23). Venerdì, giorno di San Ranieri, il museo sarà invece aperto con l’orario festivo dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso 19). I fuochi I fuochi d'artificio partiranno dall'Arno, sistemati su dodici piattaforme intorno a Ponte di Mezzo. Uno spettacolo di luce e colori ma anche di musica, perché i fuochi saranno appunto al ritmo di musica. I lumini A partire dalle 15 ...