Luigi’s Burger e la sfida di riaprire: "Grazie all’affetto dei nostri clienti"

Avrebbe compiuto 9 anni il prossimo 24 agosto. Una data, un traguardo da raggiungere. "Riapriremo per il nostro anniversario. Stiamo facendo di tutto per riuscirci". La voglia di ricominciare è più forte delle fiamme che lo scorso 30 luglio intorno alle 10 hanno devastato Luigi’s Burger in via dell’Aeroporto. Un locale di successo, la cui storia è partita nel 2015 grazie all’intuizione vincente dell’imprenditore Luigi Marra. "L’incendio è scoppiato a causa di un cortocircuito – spiega Luciano Trinci, membro storico della ‘crew’ di Luigi’s –-. Le fiamme in poco tempo hanno divorato tutto: arredi e strumentazioni sono irrimediabilmente compromessi. Insomma è tutto da rifare a partire da zero". "Abbiamo perso anche un prezioso biglietto che con tanto affetto conservavamo esposto in negozio e che risaliva all’epoca del primo lockdown, in cui un cliente aveva scritto: ‘Grazie che nonostante tutto ci aiutate a mantenere la normalità’ - racconta Trinci commosso -. Mi ricordo che facevamo sì e no 2 o 3 consegne al giorno, ma quel messaggio ci ripagò di tutti gli sforzi e della solitudine che vivevamo in quel preciso momento".

Incassato l’ultimo brutto colpo, che ha coinciso con un momento di espansione per l’azienda con la recente inaugurazione di Luigi’s Ramen in via Domenico Cavalca, ora la sfida è di ripartire di nuovo. "Il nostro goal è riaprire", continua Trinci, "intanto in questa fase temporanea, in cui lavoriamo giorno e notte per rimettere in piedi il locale, abbiamo allestito una postazione temporanea nel ristorante di via Cavalca da dove prepariamo le spedizioni degli ordini dei nostri hamburger e hot dog", dice Trinci. "Siamo commossi per la vicinanza delle persone – conclude – . Amici e clienti affezionati hanno lanciato un crowdfunding (al link https://gofund.me/d723fb41) per sostenerci e rivedere Luigi’s Burger di nuovo aperto. Non ci sono parole per ringraziarli".

Ilaria Vallerini