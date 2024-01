L’ufficio postale non riapre per ora. Non c’è la data di fine lavori

L’ufficio postale di Porta a Lucca non riaprirà domani 10 gennaio, come era inizialmente previsto. A dirlo è la stessa azienda Poste Italiane, che però tranquillizza gli utenti della zona: "Non è prevista in nessun modo – fanno sapere da Poste -, alcune chiusura definitiva dell’ufficio". I lavori di ristrutturazione, infatti, secondo quanto appreso, stanno richiedendo più di quanto inizialmente previsto, e ad oggi non è ancora nota quale sarà la data di riapertura dell’ufficio. Ma il presidio, garantiscono dall’azienda, non verrà smantellato. Una riposta che tranquillizza gli animi di chi lo scorso 29 dicembre, dalle pagine del nostro giornale aveva denunciato, non solo la chiusura di un ufficio fondamentale per i due quartieri di Porta a Lucca e I Passi, ma aveva anche espresso timori per una sua possibile chiusura definitiva. In ogni caso, garantiscono da Poste, non sarà così. Tuttavia, ancora non è chiaro quando verranno ultimati i lavori. "Il 72% dei residenti della zona è over 60 – aveva denunciato dalle nostre pagine Luca Vannozzi, presidente del comitato di quartiere de I Passi -, tanti non hanno la gestione del conto online e si recano negli uffici postali per ritirare la pensione o pagare le bollette. La chiusura dell’ufficio è un disservizio grave considerando anche le difficoltà dei trasporti per cui il nostro quartiere è tristemente noto".