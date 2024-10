L’ora di AperiMarket "Grazie a coloro che valorizzano i prodotti locali"

La Locanda Sant’Agata organizza la prima edizione di AperiMarket, un evento unico dedicato ai prodotti del Parco di San Rossore, e ringrazia i produttori locali che hanno reso possibile questa iniziativa. Questo evento rappresenta un’occasione speciale per mettere in luce il duro lavoro e la passione di chi contribuisce a preservare e far conoscere i tesori della nostra terra.

“AperiMarket” non è solo un evento di degustazione, ma una vera e propria celebrazione del territorio. Grazie alla partecipazione di produttori locali che fanno parte delle Aziende Consigliate del Parco di San Rossore, riconoscibili grazie a uno specifico simbolo sulle confezioni dei prodotti, il pubblico avrà la possibilità di scoprire e acquistare direttamente da chi questi prodotti li vive, li coltiva e li trasforma ogni giorno.

Tra i produttori presenti: Zivieri: con la sua carne di cinghiale e daino, e i suoi salumi artigianali. Azienda Agricola Pedrazzi: con yogurt e formaggi di pecora. Donatella Baldi - Sapori Mediterranei: con miele di spiaggia e pinoli del Parco. Bertini Simone - Pan di Terra: con una selezione di ortofrutta fresca e genuina. Gelateria De’ Coltelli: con creme spalmabili e cioccolato in tazza. Azienda Agricola Aurora: con prodotti freschi e biologici.

Ogni prodotto ha una storia da raccontare, fatta di tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente. Per noi della Locanda Sant’Agata, è fondamentale dare voce a queste storie, perché dietro ogni barattolo di miele, ogni forma di formaggio ecc... ci sono mani che lavorano con cura e passione, mani che difendono le eccellenze della nostra terra. "Questa prima edizione di AperiMarket spiega il titolare della Locanda, Nicola Micheletti, è il nostro modo di dire grazie a chi si impegna quotidianamente per tutelare il nostro patrimonio naturale. È un’opportunità per i nostri clienti di conoscere i produttori e ascoltare le loro storie. Crediamo che questi incontri diretti siano fondamentali per far emergere il valore autentico del territorio".

L’evento sarà arricchito da un’esclusiva esposizione fotografica a cura del talentuoso fotografo naturalista Luca Bencivinni, che, attraverso i suoi scatti, ci porterà a conoscere da vicino la fauna del Parco di San Rossore. Un’occasione imperdibile per chi ama la natura e desidera vivere un’esperienza a tutto tondo, unendo buon cibo, arte e racconti del territorio.