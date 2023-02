Loconsole coordinatore provinciale di Pisa

Claudio Loconsole, assessore nella giunta dem di Cascina, è il nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle e sarà lui a condurre le danze su eventuali alleanze del M5S a sostegno del candidato sindaco Paolo Martinelli. "Ho appena ricevuto l’incarico- dice il neo portavoce - èpresto per parlare di alleanze. Nei prossimi giorni ci riuniremo per fare un punto politico del percorso fatto finora, ma la decisione finale la prenderà Giuseppe Conte". Loconsole ringrazia il leader pentastellato "e la coordinatrice regionale e capogruppo in Consiglio Regionale, Irene Galletti per la nomina. "Per me un grande onore, oltre che una grande responsabilità"