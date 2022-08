Locali senza licenze di ballo e certificati di sicurezza: pioggia di sanzioni sul litorale

Pisa, 3 agosto 2022 – Settimane di intenso lavoro di controllo sul litorale, a partire da giugno, per il personale della Questura e della Polizia municipale di Pisa. In particolare gli agenti si sono concentrati sulla verifica di segnalazioni ed esposti relativi ai locali da ballo e ai locali pubblici del lungomare di Marina di Pisa e Tirrenia, con un’attenzione specifica sul consumo di alcolici da parte di minorenni. Nel corso dei controlli sono state riscontrate alcune irregolarità da parte dei gestori delle attività commerciali, come l’esercizio di intrattenimenti danzanti senza la specifica licenza e fuori dagli orari consentiti; la mancanza delle autorizzazioni circa l’agibilità dei locali che non risultavano quindi idonei per limiti strutturali e carenza di requisiti di sicurezza per gli avventori, e infine la mancanza di idonee relazioni tecniche sull’impatto acustico necessarie per la salvaguardia della quiete e del riposo delle persone.

Tali controlli sono stati ritenuti indispensabili per la sicurezza degli avventori e per il rispetto del riposo dei residenti e dei villeggianti. Gli esiti di questa attività, peraltro ancora in corso, sono al momento quantificabili in:

- quattro titolari di esercizi pubblici segnalati alla Procura della Repubblica di Pisa per l’esercizio di intrattenimenti danzanti in difetto di licenza e fuori dagli orari consentiti;

- cinque sanzioni amministrative comminate per violazione in materia di impatto acustico e diffusioni sonore (circa seimila euro di sanzioni complessivamente comminate).

I controlli amministrativi sono ancora in corso poiché la stagione balneare è ancora in piena attività e la richiesta di divertimento dei frequentatori dei locali deve andare di pari passo con le normative vigenti in tema di sicurezza, per evitare spiacevoli incidenti dovuti alla presenza di tante persone concentrate nei locali del litorale.