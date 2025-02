Lo sport unisce sempre. Siamo tutti dei supereroi!

Dopo la famiglia e la scuola per noi lo sport è la terza cosa importante che partecipa all’educazione e alla formazione di noi bambini e dei ragazzi. Lo sport favorisce le relazioni, aiuta a gestire i conflitti, a confrontarsi tra coetanei, con mondi e culture diverse: è uno strumento educativo che permette di approfondire la conoscenza di sé stessi e del contesto in cui si vive. Inoltre non va dimenticato che anche i bambini, come gli adulti, possono vivere momenti di stress o ansia che lo sport tende ad alleviare, rendendo il bambino più forte da un punto di vista psicologico e più riposato da quello fisico.

Per noi bambini lo sport è una cosa davvero importante perché impariamo oltre che a controllare e a muovere il nostro corpo nello spazio, anche cose nuove ed ogni volta che riusciamo a farle ci sentiamo forti, soddisfatti: come degli eroi e siamo davvero felici e ci sentiamo bene. Per fare sport ci vogliono impegno, fatica, perseveranza, ma anche collaborazione e umiltà. Grazie allo sport noi passiamo poco tempo sul divano a guardare la televisione e a giocare al cellulare o al computer, ma la maggior parte di noi, praticando sport passa il suo tempo dopo la scuola, in palestra, nei campi da calcio, da tennis, da basket e in piscina. Per noi fare sport è una grande distrazione dalla noia, è una cosa che fa bene alla salute, è anche divertimento, collaborazione e una buona opportunità per vedere gli amici, perché quando siamo a praticare sport è come se parlassimo tutti un’ unica lingua e siamo tutti uguali, senza distinzioni culturali, sociali, religiose o ideologiche. Lo sport infatti è una lingua universale in grado di colmare le differenze e le disparità. All’interno di un campo di gioco, soprattutto negli sport di squadra, sparisce il grado sociale e il pensiero per vincere è solo la condivisione, la collaborazione e il dialogo.

In questi luoghi noi trascorriamo molto tempo e condividiamo molto tempo con tanti altri bambini, diversi, che però hanno la nostra stessa passione, cioè muoverci, imparare e divertirci stando insieme. "Quando faccio goal durante una partita tutti mi applaudono e io in quel momento mi sento al centro della Terra e sono felicissimo, questa cosa mi spinge a fare sempre meglio". Quando facciamo sport noi ci sentiamo felici e pensiamo solo alle cose belle. Quindi noi vi consigliamo di fare sport perché porta tanta gioia a fa scappare tutte le emozioni e i sentimenti brutti e ci fa diventare dei futuri "super eroi". Evviva lo sport che unisce!