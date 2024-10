Lo sport per la salute. Focus al centro Coni

Il Centro Coni di Tirrenia ospiterà un evento significativo per la salute e il benessere: il convegno "Attività fisica per la salute". Organizzato dalla Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Uisp, Coni Toscana e Briefing Studio, l’incontro esplorerà i molteplici benefici di una corretta e costante attività fisica, evidenziandone l’importanza per persone di tutte le età, dagli sportivi agli amatori, dai giovani agli anziani ed è in programma mercoledì 6 novembre alle 17.30 . Ad aprire i lavori saranno il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi, e il responsabile dei progetti di Uisp Regionale Toscano, Verter Tursi. Saranno poi i relatori, tutti esperti di alto profilo, a offrire al pubblico una panoramica completa e scientificamente rigorosa sui vantaggi dello sport per la salute fisica e mentale. A moderare l’incontro sarà Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Pisa. Tra i partecipanti, Monica Nannipieri, direttore di medicina dello sport presso l’Ospedale di Cisanello, Diego Peroni, direttore di Pediatria dell’Ospedale Santa Chiara, Luca Puccetti, medico di medicina generale e responsabile Aft a Cascina, Stefano Taddei, direttore di Medicina 1 all’Ospedale Santa Chiara e Agostino Virdis, direttore di Geriatria dell’Ospedale di Cisanello. A presentare l’evento l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini: Pesciatini: "Se è vero che lo sport sia sinonimo di lealtà, riconoscimento del valore della persona, è scientificamente dimostrato che lo sport sia salute e ciò implica una serie di ricadute sul tessuto cittadino sotto il profilo sociale ed economico - dichiara l’assessore -. Ecco perché diventa importante riconoscere il valore e l’importanza di una iniziativa come questa che accompagna ed è rivolta ai cittadini per riconoscere, conoscere ed approfondire anche quelli che sono gli aspetti importanti legati alla salute fisica correlata allo sport".

Stefano Maestri Accesi introduce il tema della sinergia: "Sport e salute sono due temi a me molto cari. In una città come Pisa è fondamentale creare sinergie, ed è proprio questo il ruolo di Confcommercio. Il convegno, ospitato in una location che ci invidiano in tutta Italia, riunisce diverse realtà per valorizzare il legame tra sport e benessere". Gli fa eco Federico Pieragnoli: "Lo sport, oltre a promuovere la salute, rappresenta anche un indotto economico per la città di Pisa - dichiara il direttore di Confcommercio Pisa -, con ricadute positive in molti altri settori". Il dottor Stefano Taddei parla invece dei temi dibattuti nel convegno: "Si parla molto di alimentazione, ma spesso ci si dimentica dell’importanza dell’attività fisica, che ha un solido fondamento scientifico nel promuovere la salute. È lo stile di vita più importante per il benessere".

