"Little Girl" di Alice Keller oggi al Circolo ARCI Alberone

Pisa, 12 marzo 2025 – Con la presentazione del libro “Little Girl” di Alice Keller si conclude il progetto "Voltiamo Pagina. Leggere per superare gli stereotipi ed educare alle differenze", finanziato dal Centro per il libro e la lettura. L'ultimo appuntamento è per oggi, oggi alle 16.30 al Circolo ARCI Alberone, via Sant'Agostino 199. Sarà presente l’autrice, mentre l'iniziativa è organizzata da Casa della donna, da Arciragazzi Pisa e dalla libreria "Gli anni in tasca". A seguire, ci sarà una piccola merenda per i più piccoli e un aperitivo per gli adulti.

Alice Keller è autrice di albi illustrati, fumetti e romanzi per l'infanzia e l'adolescenza. Nel 2016 ha aperto, con due socie, la libreria per ragazze e ragazzi "Momo" a Ravenna. Tra i suoi ultimi libri anche il noto "Fuori è quasi buio", finalista al Premio Campiello Junior 2023 ed il romanzo "Caro Signor F", in concorso per il Premio Strega 2025 Ragazze e ragazzi.

La sinossi di “Little Girl”.

La voce narrante di questo romanzo è impegnata nella scoperta di sé in quel momento di passaggio tra la fluidità dell'infanzia e le grossolane definizioni legate alla crescita. L'estate in un campeggio immerso in una pineta; serate attorno al falò e nuotate in piscina; Maddalena, l'amica di sempre, e i suoi pettegolezzi caldi; gli animatori più grandi, quasi mitizzati – come Anna, che vede e comprende più di quanto non lasci intendere; alcuni ragazzi stranieri, misteriosi e intriganti. Una folla di sensazioni e di sorprese; istanti prodigiosi e attimi amari; e il dono di una scoperta: che regalo prezioso è trovare qualcuno che ti vede per ciò che sei meglio di quanto non riesca a vederti tu.