Litiga con la nipote per soldi la minaccia e la ferisce: denunciato

PISA

Una lite finita male. Una pattuglia della Squadra Volanti mercoledì ha denunciato alla Procura della Repubblica un 54enne di Pontedera, resosi protagonista per motivi economici di una aggressione, con minacce, nei confronti della nipote che abita a Pisa. L’ uomo si era recato dalla nipote per un chiarimento, che non c’è stato e che ha scatenato la sua ira, la ricostruzione. Dopo alcuni spintoni l’ha minacciata, cagionandole anche una ferita superficiale agli arti dovuta alla caduta. I poliziotti così dopo la formale identificazione e la presentazione della denuncia da parte della nipote, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica. Nel corso dei controlli della Squadra volanti sul territorio, è stato verificato anche n 42enne originario del volterrano, che nei mesi scorsi a causa delle sue malefatte a Pisa era stato munito dal questore della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per il luogo di residenza, con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni. L’ uomo è stato rintracciato in via Pascoli e i poliziotti, verificato in Banca dati questa misura pendente nei suoi confronti, lo hanno denunciato. La Sezione catturandi della Squadra Mobile ha rintracciato e arrestato un 56 enne residente a Pisa, in esecuzione di decreto di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa, a seguito di condanna per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni. Deve scontare 1 anno e 10 mesi.