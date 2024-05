L'Istituto Arcivescovile Santa Caterina presenta il Protocollo Tutela dei minori

Pisa, 23 maggio 2024 – Questo pomeriggio alle 17.30 l’istituto Arcivescovile Santa Caterina di Pisa presenta alla città il risultato del percorso di formazione, adozione e attuazione del Protocollo Tutela Minori. Partendo dall’analisi del Quadro normativo per la protezione dei minori e, attraverso la revisione della documentazione in vigore e predisposizione delle ulteriori procedure necessarie per garantire la conformità della scuola alla normativa cogente e volontaria in materia, oltre alla promozione di buone prassi da parte del personale, l’obiettivo è stato quello di portare l'istituto al conseguimento dell'attestazione di conformità alle linee guida Conferenza Episcopale Italiana.

Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, sarà presente per le conclusioni. Il pomeriggio vedrà la partecipazione di Emanuele Montemarano, consulente legale Federazione Istituti Di Attività Educative (FIDAE) e Docente responsabile della formazione tutela minori; Elettra Stradella, docente dell’Università di Pisa; Virginia Kaladich, presidente della FIDAE; Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa. Saranno inoltre presenti Francesca Pacini, presidente dell’Istituto Arcivescovile, e Roberta Cesaretti, preside dell’Istituto.

L'istituto arcivescovile "Santa Caterina" è un centro di formazione paritario di Pisa, situato in piazza Santa Caterina, nel quartiere San Francesco; l'istituto comprende un asilo nido d'infanzia, una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado, un liceo scientifico e un liceo linguistico.

L'edificio un tempo faceva parte di un complesso che ospitava il convento dei domenicani, al quale venne annesso uno "studio teologico". A partire dal XIV secolo, quando santa Caterina di Alessandria fu proclamata protettrice dell'università di Parigi, molte università e centri di studio ne assunsero il nome, e fra questi lo studio teologico domenicano di Pisa. Nel 1784 lo studio teologico presente nel convento fu trasformato dal granduca Pietro Leopoldo di Toscana e dall'arcivescovo Angelo Franceschi nell'Istituto arcivescovile Santa Caterina, al fine di ospitare sedi scolastiche, dalle elementari al liceo, e un convitto per studenti e seminaristi.