Un premio per ricordare. Maria Rosaria

A un anno dalla tragica scomparsa, l’associazione "le amiche di Masi" lancia un premio per ricordarne la figura, proprio nel giorno, oggi, in cui l’artista Maria Rosaria Finelli avrebbe compiuto 50 anni. Originaria di San Giovanni Rotondo in Puglia, Maria Rosaria si era trasferita in Toscana per gli studi universitari e proprio a Pisa ha coltivato la sua passione per l’arte, grazie anche alla frequenza dei corsi organizzati dal liceo artistico "Russoli". Una scintilla che ha innescato un fuoco culturale che oggi le amiche di "Masi" e lo stesso liceo intendo mantenere vivo. Anzi, vogliono metterlo a disposizione degli altri e dei più giovani. Da qui l’idea di una collaborazione per valorizzare le giovani artiste cittadine, destinata alle studentesse dell’ultimo anno del liceo, tra le quali verrà selezionata la vincitrice che, oltre al premio, potrà realizzare in autunno una mostra personale. Insomma, qualcosa che andasse al di là di un semplice riconoscimento, ma che potesse trasformarsi in un’opportunità concreta. "Maria Rosaria è stata una nostra studentessa - ha ricordato la dirigente scolastica Gaetana Zobel - e il liceo ‘Russoli’ ha aderito con entusiasmo. Si tratta, infatti, di una bella opportunità per valorizzare le eccellenze presenti nella nostra scuola e per rafforzare il legame con il territorio".

L’idea del premio è infatti essa stessa un propellente di cultura, uno stimolo a credere nelle proprie possibilità, nella propria arte e creatività. Un riconoscimento che sia anche un mezzo per continuare a crescere e coltivare il talento anche al di là del perimetro scolastico. "Ci è sembrato giusto - conclude Pietro Finelli, fratello dell’artista scomparsa l’anno scorso e tra i promotori del progetto - partire dalle scuole per tramandare il ricordo di Maria Rosaria, la sua voglia di vivere e la sua verve artistica: in questo modo il suo sorriso continuerà ad accompagnarci nelle opere delle giovani artiste che saranno premiate e che potranno avere in lei una figura di riferimento e una preziosa fonte di ispirazione per la loro crescita individuale e artistica".