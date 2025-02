Lions a sostegno di Stella Maris e Ant

Non solo divertimento. E’ la solidarietà la vera protagonista dello spettacolo che, come ogni anno, Lions Pisa Certosa offre al pubblico. Il club, insieme ai giovani del Leo, propone una serata di musica e satira, che andrà in scena al Teatro Verdi mercoledì 19 febbraio, con un artista poliedrico come Gigi Vigliani, imitatore, attore e cantante fra i più brillanti del panorama italiano, cabarettista, showman, performer, un vero mattatore, che si esibirà in un suo cavallo di battaglia, "Diffidate dalle imitazioni".

Sarà uno spettacolo ricco di canzoni, imitazioni, comicità pura sui difetti dell’Italia di ieri e di oggi, una performance adatta a tutte le età, per grandi e piccoli spettatori. La serata, ha il patrocinio dell’amministrazione comunale e del Teatro di Pisa, e si svolge a supporto di due realtà importanti come Fondazione Stella Maris e Fondazione Ant, associazione nazionale tumori.

Il ricavato servirà a sostenere iniziative volte alla lotta contro uno dei più grandi mali del secolo, il cosiddetto autismo profondo, e ai progetti di assistenza domiciliare per malati oncologici. Nel primo caso l’obiettivo primario sarà il finanziamento di un percorso condotto da Stella Maris per la salute mentale di persone, bambini e adolescenti soprattutto, affette da gravissimi disturbi psichici e fisici e come aiuto alle loro famiglie. Nel secondo caso in primo piano sarà il supporto all’opera che la Fondazione Ant fornisce, con l’assistenza domiciliare psicologica, a pazienti con patologie tumorali gravi. "ll Club - dice il presidente Stefano Sabadini- è attivo sul territorio da oltre trent’anni. L’abbinamento solidarietà e divertimento è per noi un’occasione per avvicinare le persone a queste tematiche, con l’ambizione di stimolare il desiderio ad essere protagonisti e questo evento è una manifestazione concreta di quello che il nostro motto, “We serve”, ci ricorda e ci ispira".