"L’intelligenza artificiale sia di tutti rispettando anche i principi etici"

"Dobbiamo essere preparati anche culturalmente alla intelligenza artificiale, compito difficile perché bisogna essere semplici ed efficaci". Lo dice il presidente dell’Area del Cnr e direttore di Ifc-Cnr, il professor Fabio Recchia ed aggiunge: "Anche internet entrò in sordina nella nostra quotidianità. Con l’intelligenza artificiale si sta verificando lo stesso fenomeno. Qui a Fisiologia clinica, stiamo già lavorando a progetti di intelligenza artificiale applicabili in ambito sanitario. Sono studi e ricerche pre-cliniche. Saranno poi i clinici ad avvalorare i risultati". L’istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa (Ifc-Cnr) ha organizzato di concerto al Lions Club International 108La, e al Centro Studi del Lionismo ‘Massimo Fabio’, il convegno "Orizzonti intelligenti nella salute: l’Intelligenza Artificiale al servizio del benessere individuale e della collettività". L’Intelligenza artificiale pervade sempre più la nostra vita, rivelandosi spesso un alleato di valore, soprattutto nella sfera della prevenzione e della cura. Un bilancio ponderato tra i "pro" e i "contro", è oggi essenziale, anche attraverso un’analisi approfondita che non trascuri le implicazioni tecniche, tecnologiche, etiche e sociali. Il sindaco Michele Conti è intervenuto al convegno ed in un auditorium gremito anche di studenti del Liceo Buonarroti, ha detto: "Cari ragazzi, cari giovani, voi vedrete ed andrete incontro a un mondo nuovo, un mondo totalmente diverso da quello tratteggiato nel Novecento. L’intelligenza artificiale sarà utile nei termini in cui si rispetteranno i principi etici ed uno di questi è che questa nuova tecnologia sia di tutti e per tutti e non appannaggio di pochi". L’evento si è tenuto nell’auditorium dell’Area della ricerca Cnr (dalle 9 alle 13), ed era dedicato a professionisti, medici, aziende, startup e stakeholder, con l’obiettivo di indagare i vantaggi e rischi derivanti dall’uso dell’Intelligenza Artificiale, in particolare in tutti quegli ambiti che coinvolgono salute e benessere personale, con uno sguardo al quadro normativo europeo attuale e di prossima emanazione. Il dottor Raffaele Conte, di Ifc-Cnr, ha introdotto e moderato l’evento, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108La – Toscana, Alberto Carradori, del presidente Centro studi del Lionismo "Massimo Fabio", Roberto Breschi, del presidente Lions Club Pisa Host, Giuseppe Garcea e di Adriana Galazzo, presidente Lions Club Pisa Certosa.