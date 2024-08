Lind "Un grande onore essere qui. Il numero 45 in ricordo di mamma"

di Michele Bufalino

PISA

Il numero scelto per ricordare la madre scomparsa, la stretta di mano dopo la conferenza stampa per ringraziare i presenti "per il tempo concesso". Alexander Lind si è presentato così alla città, con pacatezza ed educazione, ma anche con tanti sogni e la voglia di stupire. "Ho scelto la maglia numero 45 perché così posso portare il ricordo di mia madre dentro di me. Morì a 45 anni ed è un modo di renderle onore - ammette candidamente il giovane danese -. Gioco a calcio da quando avevo 5 anni. Inizialmente è stato per gioco. A 14 anni sono andato al Silkeborg e lì ho capito di poter diventare un giocatore professionista". Sogni e speranze, ma anche la voglia di ricalcare le orme dei grandi calciatori che sono stati protagonisti del passato nerazzurro, Larsen e Berggreen. "Mi piacerebbe ripercorrere la carriera di Klaus Berggreen, un grande calciatore della storia del Pisa e della Danimarca - ammette il ragazzo -. E’ un onore lavorare insieme a Pippo Inzaghi. può essere solo positivo imparare da una leggenda del calcio mondiale e vorrei prendere il meglio da lui. L’immagine della maglietta strappata di Berggreen contro la Juventus resta iconica. Lui è stato uno dei più grandi attaccanti della storia del nostro calcio. So bene di chi si parla e c’è una grande tradizione danese. Combatterò per il Pisa Sporting Club come hanno fatto Berggreen e Larsen".

Il giovane danese, 22 anni, è stato acquistato per la cifra monstre di 3,6 milioni di euro, più bonus, che porterebbero l’affare molto vicino ai 4 milioni, rendendolo di fatto l’acquisto più oneroso della storia del club nerazzurro. "Quello del Pisa è un investimento importante - ammette Lind - Come si dice in questi casi ‘si prende quello che paghi’. Spero di portare grandi risultati alla squadra. Per me è una bella soddisfazione essere arrivato a Pisa, è uno dei club più importanti della Serie B. Sarà un’esperienza nuova e sono molto entusiasta".

Chiarisce che è stato proprio il calcio italiano e il carisma di Inzaghi a convincerlo a vestire il nerazzurro: "Venire in Italia è un grande onore per me, lo considero un grande passaggio di carriera - spiega Lind -. E’ una grande opportunità da cogliere al volo. La chiamata da parte di Inzaghi mi ha spinto a dire di sì, ho molto rispetto per il mister". Sul suo ruolo il giocatore invece ha ben poco da dire: "Sono un attaccante fisico, mi piace segnare e buttarmi in mezzo - si racconta così -. Senta tanti fronzoli sono una punta classica". Lind conclude la sua presentazione parlando della prestazione del Pisa contro il Frosinone: "Mi è piaciuto lo stile di gioco della squadra, la pressione esercitata sugli avversari - conclude il giocatore -. Spero di poter dare il mio contributo e non vedo l’ora di scendere in campo per poter essere d’aiuto alla squadra".