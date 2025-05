L’incredibile boom di tatuaggi: "Centinaia di richieste"

PISA

"Abbiamo pensato di organizzare questa domenica una giornata dedicata unicamente ai tatuaggi del Pisa per smaltire le centinaia di richieste che sono arrivate in questi giorni". Parla con la voce rotta dalle urla di gioia Emanuele Paoletti, titolare dello studio di tatuaggi Gothika Tattoo e grandissimo tifoso del Pisa, che in questi giorni si trova alle prese con un vero e proprio tsunami di richieste da parte di chi vuole imprimersi sulla pelle un ricordo della Serie A. Dai cori da stadio, alla data della promozione, ai loghi celebrativi fino agli sfottò: da quando è finita Bari-Pisa sono state centinaia le persone che hanno chiesto a Paoletti un appuntamento per tatuarsi.

"Stiamo esplodendo dalle richieste - spiega il titolare di Gothika - tra messaggi su Whatsapp, Instagram, Facebook e persino all’ospedale, dove mi ero recato l’altro giorno, mi hanno fermato delle persone per chiedere quando possono fare un tatuaggio del Pisa. Non era mai successa una tale euforia e per questo domenica resteremo aperti per dedicarci unicamente a smaltiere un po’ di richieste dei tifosi. Anche se sicuramente non basterà". Un grande impegno ma anche un’enorme soddisfazione per Paoletti che ha improntato la sua attività artistica sulla passione nerazzurra. "Seguo il Pisa dall’82 – continua – e penso di poter affermare che il 70% dei tatuaggi a tema Sporting Club della città sono stati fatti da me. In questo momento non posso che essere al settimo cielo: mi fa piacere che ci si rivolga a un vero appassionato del Pisa e prometto che ogni tatuaggio che farò in questi giorni sarà realizzato con il cuore e con grandissimo orgoglio".

Moltissimi dovranno aspettare dunque il fine settimana per imprimere sulla pelle il nerazzurro dello Sporting Club, ma alcuni fortunati già possono sfoggiare i capolavori celebrativi per la promozione. Tra questi c’è Tiziano Gronchi, che lunedì pomeriggio si è fatto tatuare sulla coscia la data del 4 maggio e la scritta "it’s never too lAte" per ricordare che non è mai troppo tardi per tornare in Serie A. "Aspettavo questo tatuaggio da 34 anni - scherza Gronchi - che per me è un modo per celebrare il legame di una vita. Io sono pisano di via San Martino e vado a vedere il Pisa da sempre: ho esultato a bordo del Ciao alle ultime promozioni e sofferto negli anni recenti. Gioie e dolori di una storia meravigliosa che mi lega a questa squadra e che volevo avere impressa per sempre sulla pelle". Che sia per Tiziano Gronchi il primo - a tema Pisa - di molti? Solo il tempo e lo Sporting Club lo diranno: "Se vinceremo contro la Fiorentina - promette -, il tatuaggio sarà d’obbligo".

Mario Ferrari