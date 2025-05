L’incontro Donne e scienza

Due ospiti d’eccezione saranno protagoniste di uno dei numerosi incontri della 27esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino in programma da giovedì a lunedì 19 maggio: la presidente Cnr Maria Chiara Carrozza e la senatrice della Repubblica Elena Cattaneo. Interverranno sabato 17 maggio alle 12.45 in Sala Berlino in occasione dell’incontro "Donne nella Scienza. Storie di ieri e oggi" in cui dialogheranno con Michela Minesso, docente e autrice del volume "Un ateneo al femminile.

Le docenti dell’Università degli studi di Milano nei cento anni della sua storia" (Pisa University Press).

Anche quest’anno, infatti, la Pisa University Press, casa editrice dell’Università di Pisa che fa parte del Cidic-Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, sarà ospite del Salone del Libro con le novità editoriali e una selezione di titoli e collane, allo stand Upi-University Press Italiane. Tre gli eventi in calendario incentrati sulla figura delle donne nei luoghi del Sapere e più in generale nel mondo del lavoro tra opportunità e gap di genere.

Dall’incontro "Donne nella Scienza. Storie di ieri e oggi" con Carrozza, Cattaneo e Minesso - evento organizzato dalla Giunta, dal Consiglio regionale e da Pisa University Press-Università di Pisa - sarà la volta dell’incontro in programma domenica18 maggio alle 15.30 nello stand della Regione Toscana (Pad. Oval) "Donne, uomini e linguaggio di genere" con le professoresse Giovanna Marotta Università di Pisa, Irene Biemmi dell’Università di Firenze e Alessandra Viviani dell’Università degli Studi di Siena.

Modera l’incontro Cristina Giachi, presidente Commissione Cultura Consiglio regionale della Toscana. A seguire alle 16.15 si parlerà di "Donne nel mondo del lavoro: il talento mortificato" con Barbara Bonciani, (ex Assessore del Comune di Livorno) autrice del volume "Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani", Tiziana Faitini dell’Università di Trento e Maria Pia Maraghini, dell’Università degli Studi di Siena.

Modera l’incontro Paolo Ciampi, scrittore e Dirigente Regione Toscana.

I.V.