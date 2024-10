L’evento domenica con tante novità

Conto alla rovescia per l’atto finale del Premio Lungofiume. La cerimonia in cui saranno decretati i vincitori si svolgerà domenica 20 ottobre, alle 17, nella Pieve di San Casciano a Cascina. I due presidenti del Premio Massimo Corevi e Marina Pratici hanno ricevuto la rosa dei poeti e scrittori finalisti selezionati e classificati dalla giuria composta dal presidente Nazario Pardini e dai giurati: Athos Bigongiali, Massimo Corevi, Franco Donatini, Guido Martinelli, Stefano Massetani, Denata Ndreca, Paolo Stefanini, Patrizia Stefanelli, Miriano Vannozzi, Cristiana Vettori. Per la sezione Poesia sono Piero Baldini, Paolo Borsoni, Monia Casadei, Maria Teresa Coppola, Patrizia D’Amico, Mario De Rosa, Maria Felicetti, Francesca Fornari, Danilo Francescano, Franco Fiorini, Benedetto Maggio, Egizia Malatesta, Moreno Marani, Piero Nissim, Letizia Papi, Roberto Ragazzi. Per la Narrativa: Wilma Avanzato, Davide Bacchilega, Graziella Belli, Rosella Bottallo, Marilena Buracchi, Daniela Conforti, Corradina Cresci, Suleima Del Pup, Silvia Lenzini, Paolo Marconcini, Marinella Miconi, Alessandra Moschini, Mimmo Muolo, Donatella Piccini, Sandra Puccini, Genny Sollazzi. Durante la cerimonia saranno letti gli elaboratid ei vincitori dagli attori Andrea e Benedetta Giuntini. Completeranno il pomeriggio "intermezzi musicali" con Paolo Filidei, Chiara Mattioli e Leonardo Filidei. Il coordinamento dell’evento è a cura di Albertina Gasparoni, coadiuvata dal vice presidente dell’associazione Lungofiume Filippo Del Gratta e dalla poetessa Serenella Menichetti responsabile direzione segreteria. Un premio verrà conferito allo sceneggiatore, regista, scrittore Roan Johnson.