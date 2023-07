L’estate vecchianese entra nel vivo Ortimpiadi e domani l’archeologia

Entra nel vivo l’Estate Vecchianese, il calendario di eventi a cura della Pro Loco. Stasera è la volta delle Ortimpiadi Vecchianesi, in programma dalle 17 al Circolo Arci Bartalini di Filettole. Anche quest’anno, inoltre, in occasione dell’Estate Vecchianese il Gruppo Archeologico ASRSA Odv propone due conferenze sul tema storico archeologico con l’obiettivo di mettere in luce e far conoscere a cittadini e avventori la storia del territorio di Vecchiano e delle civiltà che lo hanno popolato.

La prima conferenza domani, l domenica 16 luglio alle 21.30 in sala consiliare, è dedicata alle origini del Castello di Santa Maria di Vecchiano, e verrà tenuta dal professor Mauro Ronzani, ordinario di Storia medievale dell’Università di Pisa, facente parte del più ampio palinsesto di eventi a carattere regionale delle “Notti dell’Archeologia”.

"Il Santuario per noi e per i Vecchianesi è un cardine e un riferimento della vita sociale della comunità - dice iLorenzo Magagnini, direttore del Gruppo Archeologico – ed è sempre stato oggetto delle nostre attenzioni e cure fin dal restauro degli anni 90 che lo salvò dall’abbandono in cui cadde negli anni precedenti. Siamo orgogliosi di poter ospitare una conferenza del rofessor Ronzani edicata squisitamente alle origini della struttura simbolo di Vecchiano, Il Castello e Santuario di S Maria". "La chiesa di S. Maria del castello di Vecchiano fu fondata alla fine dell’XI secolo dagli esponenti di sette famiglie, i cui discendenti ne mantennero a lungo il “patronato”, ossia il diritto di sceglierne il “rettore” – spiega il professore – . Le origini del castello di Vecchiano (e della sua chiesa) si intrecciano dunque con le vicende pisane degli anni della Lotta per le Investiture, permettendoci di conoscere da vicino i nomi e le azioni di coloro che ne furono protagonisti".