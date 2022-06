L’estate ha il sapore di Utopia del Buongusto

Con l’estate torna il festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto” e festeggia 25 anni di vita. Lo slogan è un’equazione: 25° edizione ¼ di secolo +34 di follia = 1 grandissima stagione. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da un quarto di secolo, cosi come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tre cifre: 25 anni compiuti, 1429 serate fatte, 194mila spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: "Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio". "Domani – spiega Andrea Kaemmerle - si parte con la serata numero 1430 con un progetto ancora così esteso e partecipato da non essere definitivo e bloccato. Nel senso buono del termine, sta ancora crescendo ed ogni giorno arrivano nuove perle. L’inizio è da Pontedera, da sempre sede di Guascone Teatro che cura il festival e che questo anno festeggia ampiamente i 30 anni di attività: 19922022 farebbe 31 ma…". Il cartellone si chiude il 30 ottobre con 51 serate di cene e teatro in oltre 20 comuni della Toscana, 5 province (Pisa, Lucca, Livorno, Firenze, Arezzo), 21 compagnie coinvolte, 150 artisti, 5 mesi di spettacoli ed enogastronomia. Presto tutto il programma su www.guasconeteatro.it Il primo appuntamento, alle 21,30 di domani, è a Villa Castran a Pontedera con “Cabaret Mistico (deluxe edition)” di e con Andrea Kaemmerle. Sul palcoscenico 60 musicisti dell’Accademia Musicale Pontedera diretti dal Maestro Giovanni Sbolci. Il cabaret d’autore incontra la filosofia! Apericena Buffet presso pasticceria Giannini 10,00 euro. Ingresso allo spettacolo 8,00 euro. Info e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Il programma prosegue il 24, 25 e 26 giugno con “L’aiuto Becchino”, la folle storia di Giacomo De Bastiani vissuto con la famiglia in un cimitero, tra le tombe. Al parco della Castellina a Santo Pietro in Belvedere. ...