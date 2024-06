L’estate dei Miracoli. Tra eventi e grandi star. L’Opera Primaziale svela il programma

Le letture di Toni Servillo e il concerto conclusivo del tenore Francesco Meli sono i principali appuntamenti che il 19 luglio e il 9 agosto chiuderanno i festeggiamenti per gli 850 anni della Torre di Pisa promossi dall’Opera primaziale. Per entrambe le occasioni saranno visitabili gratuitamente, ma su prenotazione, tutti i monumenti di piazza dei Miracoli. Le iniziative estive per l’anniversario del celebre campanile pendente sono state annunciate dal presidente della Opera Primaziale, Andrea Maestrelli. Tra gli appuntamenti principali ce n’è un altro il 16 luglio in Duomo: un incontro sul tema ‘scienza e fede’ tra il cardinale e teologo portoghese José Tolentino de Mendonça, prefetto del dicastero Vaticano per la cultura e l’educazione, e il rettore dell’università di Pisa, Riccardo Zucchi. "Dalla grande paura del 6 gennaio 1990, quando la Torre fu chiusa per problemi di stabilità, siamo arrivati ai festeggiamenti di oggi - ha ricordato Maestrelli -. La riconoscenza e l’ammirazione di tutto il mondo scientifico e culturale per questo risultato e soprattutto per le modalità con le quali è stato raggiunto, sono da attribuire alle caratteristiche di un intervento che, pur nella drammaticità delle condizioni al contorno (il campanile poteva crollare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno o per cedimento del terreno sottostante o per rottura della struttura in elevazione), ha risolto il problema senza minimamente modificare le caratteristiche del monumento, nel rispetto assoluto della sua unicità e originalità".

Oggi, osserva Maestrelli, "possiamo festeggiare con tanti eventi durati un anno intero e che culmineranno con gli appuntamenti estivi: il 3, 5, 10 e 12 luglio con ‘Musiche sotto la Torre’ nel chiostro del Museo dell’Opera con la violinista Chiara Morandi, Vivacidade Trio, Trio Kanon e la jazzista di fama mondiale Simona Molinari: dopo Servillo il 19 luglio, ci sarà un grande concerto di chiusura il 9 agosto sul sagrato della cattedrale con uno dei tenori più affermati e richiamati nel mondo, Francesco Meli, accompagnato al pianoforte da maestro Davide Cavallini". Infine, il presidente della Primaziale lancia un’idea suggestiva: "Il lavoro di questo anno ci ha dimostrato che fare rete con le altre realtà del territorio (Fondazione Teatro di Pisa, Comune e Università, ma anche la Fondazione Pisa e il tessuto associativo) ha fatto emergere un patrimonio di idee e competenze che non vorrei disperdere e per questo propongo a Pisa di festeggiare ogni 9 agosto anche negli anni a venire il compleanno del nostro campanile".

Che, come ha ricordato il sindaco Michele Conti, "è il monumento più conosciuto al mondo e certamente tra i più amati in tutto il globo: noi, come abbiamo fatto anche quest’anno con l’iniziativa insieme alle città gemellate con Pisa e agli studenti, siano pronti a fare la nostra parte".

Gab. Mas.