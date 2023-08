L’estate calda degli squali Un avvistamento a Marina "A pochi metri dalla riva"

Una verdesca a pochi metri dalla riva a Marina. Lo squalo è stato avvistato ieri da una famiglia che stava passando una giornata in barca a pescare. Al momento dell’avvistamento si trovava "a circa 150 metri" dalla spiaggia, come riportato nel video pubblicato su Facebook e diventato virale. La verdesca si vede nuotare a sfioro del mare attirata dall’esca che il bambino sulla barca lancia verso il predatore. "C’è chi vede i delfini e noi vediamo gli squali", commenta una voce in sottofondo. La verdesca è meglio conosciuta come squalo azzurro e appartiene alla famiglia Carcharhinidae che abita acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo.

Bisogna però constatare come gli avvistamenti di squali siano sempre più frequenti anche alle nostre latitudini e che da eccezione stanno diventando la “regola“ per le coste della Toscana. Infatti, questo episodio avviene solamente a distanza di un mese e mezzo da un altro avvistamento che ha suscitato nei pescatori stupore e paura. Nello specifico, a giugno a Livorno è stato avvistato uno squalo mako (Isurus oxyrinchus) di quasi tre metri, una specie rara nel Mediterraneo, anch’esso ripreso mentre nuotava attorno a una barca di pescatori.

Dopo il video di Livorno diventato virale - quando alcuni pescatori si sono trovati a tu per tu con un grosso pescecane, uno squalo verdesca, che nuotava a pochi metri dal loro scafo - successivamente è arrivato un altro presunto avvistamento dalle spiagge di San Vincenzo, sempre in provincia di Livorno. Dove alcuni bagnanti assicurano di avere visto uno squalo a trenta-quaranta metri dalla riva