Leopard sbarca a Tombolo Yacht fino a 65 metri

Tra tre anni la darsena pisana vedrà entrare in funzione un nuovo cantiere navale a Tombolo, sul canale dei Navicelli, e si specializzerà nella costruzione e refit di maxi yacht fino a 65 metri con l’impiego di oltre 200 addetti., Sono queste le previsioni della società Leopard investment che nei giorni scorsi ha presentato alla Regione Toscana, e al Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il progetto per la realizzazione del cantiere in località Paduletto. L’area per l’insediamento produttivo, circa 37 mila metri quadrati, si trova al margine meridionale della proprietà della società proponente di ben oltre 147 mila metri quadrati, su cui si colloca un’area definita di "riallagamento" dal Piano territoriale di coordinamento del Parco. Per questo il progetto proposta, spiega una nota di Leopard Investment, prevede "un ricucitura ambientale che definirà uno scenario compatibile con la produzione nautica di qualità e costituirà un forte elemento compensativo dell’antropizzazione industriale di quella porzione di territorio, prevedendo spazi funzionali alla produzione, alla logistica, all’impiantistica, ai parcheggi con grandi superfici a verde, oltre a importanti interventi per il riequilibrio ambientale proprio con la realizzazione del riallagamento e la naturalizzazione dell’area". Per accedere al cantiere dall’Aurelia sarà costruita una rotatoria: il complesso sarà composto da due edifici, produttivo e direzionale realizzati, assicura la proprietà, "con alti livelli di sostenibilità e autosufficienza energetica: i pannelli fotovoltaici sul tetto del fabbricato industriale produrranno almeno il 70% del fabbisogno energetico annuo di tutto il complesso". Davanti all’edificio industriale ci sarà un grande piazzale per la movimentazione, l’alaggio e il varo di imbarcazioni fino a 65 metri e una darsena per lo stazionamento e l’ormeggio di barche più piccole.