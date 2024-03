Leoni, zebre ed elefanti nei recinti accanto a Ikea

Leoni, tigri, zebre, una giraffa ed alcuni elefanti si aggirano nei recinti allestiti accanto al tendone proprio di fronte al maxi-parcheggio dell’Ikea, zona Darsena Pisana. È sbarcato in città, infatti, il Circo Maya Orfei Madagascar, che già da ieri ha iniziato i suoi spettacoli e che andranno avanti fino al 14 aprile. Ovviamente sono tanti i curiosi che fin dai primi giorni di arrivo del caravanserraglio, si sono fermano a guardare, tra chi è rimasto sbigottito e chi non ha perso l’occasione di fotografare i bestioni della savana. Sui social invece sono già a centinaia i commenti di chi si schiera contro l’utilizzo ("sfruttamento" di animali in circhi e spettacoli).

"Il circo – è uno dei commenti più soft -, sarebbe uno spettacolo bellissimo, se non utilizzasse gli animali". Pioggia di like e di slogan che si accodano a chi scrive che come sia "assurdo che nel 2024 ci siano ancora animali sfruttati, imprigionati e costretti ad esibirsi". Tra i commenti c’è anche chi chiede che sia proprio il Comune di Pisa a dover intervenire per impedire questo tipo di spettacoli. E non è escluso che, prima nei prossimi giorni, gli animalisti non organizzino qualche forma di protesta anche "in presenza".

Da sempre, l’attrazione principale dei circhi sono stati gli animali, soprattutto quelli esotici. Cresciuti in cattività, vengono esibiti per regalare un’ora di spettacolo a un pubblico che altrimenti non avrebbe mai avuto l’opportunità di vederli dal vivo. Tuttavia, proprio le condizioni di vita cui sono costretti questi animali hanno sempre suscitato polemiche e richieste di porre fine a questa tradizione. Secondo le stime della Lega Anti Vivisezione (LAV), in Italia sarebbero circa 2 mila gli animali tenuti in quasi 100 tendoni circensi.

A un punto cruciale si era giunti con l’approvazione definitiva della Legge delega nel luglio 2022, che disciplina il futuro degli spettacoli viaggianti con artisti, vietando categoricamente l’impiego di animali selvatici come tigri, leoni ed elefanti. Tuttavia, questo divieto sembra riguardare solo l’ingresso di "nuovi animali" e non quelli già presenti. La conversione del Disegno di Legge "Milleproroghe" ha ulteriormente ritardato l’entrata in vigore di queste misure, fissando al 18 agosto 2024 la presentazione del Decreto Legislativo che avrebbe concretizzato la Legge delega, proponendo il "superamento dell’uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Di conseguenza, i tempi per l’applicazione delle leggi sullo spettacolo dal vivo e per il divieto dell’uso degli animali nei circhi si sono prolungati.

Enrico Mattia Del Punta