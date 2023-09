Leggende e cittadini come noi. Berggreen e Larsen sono pisani

Due delle bandiere storiche del Pisa Sporting Club di Romeo Anconetani riceveranno la cittadinanza onoraria pisana. I danesi Klaus Berggreen ed Henrik Larsen infatti, domani alle 11 alla Sala delle Baleari del Comune di Pisa, avranno l’onore di vedersi assegnare questa prestigiosa onorificenza. A tre anni di distanza dalla delibera (pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Pisa) firmata direttamente dal sindaco Michele Conti e datata 23 gennaio 2020, viene mantenuta una promessa che fu sospesa a causa del Covid-19. Poco dopo l’annuncio del riconoscimento infatti, tutto venne rimandato a data da destinarsi per l’emergenza sanitaria.

L’idea fu promossa dallo stesso sindaco Michele Conti e dall’allora vicesindaco Raffaella Bonsangue e l’esigenza nacque in seguito alle celebrazioni per i 20 anni dalla morte di Romeo Anconetani. Nel documento del Comune di Pisa infatti "gli stranieri rimasti nel cuore dei pisani hanno dimostrato affetto e attaccamento alla squadra di calcio avendo contribuito con il Pisa Sc – si legge nella delibera – a partecipare a sei campionati di Serie A e vinse due Coppa Mitropa".

A dicembre 2022, quando venne realizzato lo spettacolo al teatro Verdi con Cristiano Militello e Ubaldo Pantani, fu l’assessore Raffaele Latrofa a tornare sull’argomento: "Come abbiamo promesso, porteremo fino in fondo il nostro impegno per conferire la cittadinanza onoraria ai giocatori Berggreen, Kieft, Dunga e Larsen". Oltre a Berggreen e Larsen infatti anche Kieft e Dunga riceveranno l’onorificenza, bensì in un momento diverso, con un evento a loro dedicato prossimamente. "Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento - spiega Klaus Berggreen raggiunto telefonicamente dalla redazione –. E’ il coronamento di un grande lavoro e devo ringraziare Romeo Anconetani se mi ha scoperto. Torno spesso a Pisa e in Toscana e infatti alloggio all’Hotel Villa delle Rose di Pescia dove tutti gli anni non manco mai di tornare, ricordando i tempi dei ritiri estivi di quegli anni. Per Larsen sarà una sorpresa, non gli abbiamo detto nulla". Anche Matteo Anconetani, nipote del compianto presidentissimo, si è detto soddisfatto per questo momento storico: "Non capita spesso di vedere assegnata la cittadinanza onoraria a qualcuno e per la mia famiglia è motivo di grande soddisfazione. Il Comune ha mantenuto la promessa fatta alla nostra famiglia". Anconetani svela anche un retroscena che si svolgerà successivamente al momento solenne di Palazzo Gambacorti: "A seguire abbiamo organizzato un momento speciale per Berggreen e Larsen - conclude –, che faranno un torneo di Padel con tutta la squadra del Lyngby degli anni ‘80 e alcuni ex neroazzurri al Five to five di Asciano nel pomeriggio".