L’Ebreo errante in Gipsoteca

PISA

Appuntamento letterario alla Gipsoteca di Arte Antica di Pisa (piazza San Paolo all’Orto, 20) dove, martedì 7 alle 17:15, si terrà la presentazione del volume "L’Ebreo errante. Nuove prospettive su un mito europeo", a cura di Fabrizio Franceschini e Serena Grazzini (Edizioni di Storia e Letteratura, 2023). Interverranno: il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi; il professor Adriano Fabris (Università di Pisa), la professoressa Laura Quercioli Mincer (Università degli Studi di Genova) e il professor Claudio Galderisi (Recteur Région Académique Nouvelle Aquitaine). Nel volume antropologi, storici, filosofi, letterati, linguisti, ebraisti, studiosi del teatro e delle arti seguono la multiforme fortuna dell’enigmatico Errante e ne indagano, in dialogo tra loro, significati reali e simbolici che hanno segnato profondamente la cultura europea, soprattutto – ma non solo – in senso antisemita. Questa figura, emblema o stigma dal Seicento in poi del popolo ebraico, nella sua dimensione extraterritoriale, si è impressa infatti nell’immaginario collettivo, stimolando la fantasia mitopoietica di grandi scrittori, straordinari artisti e umili cantori, divenendo paradigma di pensiero, sollecitando tra gli orrori del XX secolo e di fronte alla barbarie nazista una sua rilettura dall’interno stesso del mondo ebraico.